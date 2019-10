Case del sesso in zona Stazione, due anni alla maitresse cinese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una condanna e due patteggiamenti per le due case del sesso scoperte lo scorso febbraio nella zona di via Piave, a Mestre, carabinieri del nucleo radiomobile. Il giudice per l'udienza preliminare Luca Marini ha inflitto con rito abbreviato 2 anni e due mesi di reclusione alla 42enne cinese Chunhua Yang, residente a Castelfranco Veneto (Treviso), mentre ha applicato, sulla base dell'accordo raggiunto tra accusa e difesa, la pena di un anno e dieci mesi alla trentatreenne Youfeng Xiao, di Mestre, e di un anno e otto mesi a Lizi Lizi...