VENEZIA - Le Ater del Veneto dispongono di 40.121 alloggi, tra quelli di proprietà e quelli in gestione, ma non tutti sono occupati da inquilini. Ce ne sono 7.380 sfitti. Il record ce l'ha Venezia con 2.483 case vuote su un totale di 10.671, il dato più basso è a Belluno con 152 alloggi sfitti su un totale di 1.682.

I dati sono stati oggetto di valutazione ieri in consiglio regionale del Veneto dove la Seconda commissione presieduta da Silvia Rizzotto ha preso in esame i rendiconti delle sette Ater del Veneto, mettendo a confronto la gestione del 2021 con quella del 2020. Il dato che emerge è che, in virtù soprattutto delle alienazioni, il patrimonio immobiliare è calato di qualche unità un po' in tutte le aziende, mentre è cresciuto il numero degli alloggi sfitti: erano 7.072 al 31 dicembre 2020, un anno dopo sono diventati 7.380. 308 in più.

Complessivamente le sette Ater venete (dati riferiti al 2020) contano 359 dipendenti, per un costo complessivo di 22,8 milioni di euro; un patrimonio netto di 1,291 miliardi di euro; utili per 7,15 milioni di euro; crediti per 64,6 milioni e debiti per 67,6 milioni. L'anno scorso c'erano 9.555 alloggi interessati da interventi di manutenzione per una spesa complessiva di 30 milioni. Ancora: morosità per 17,2 milioni, canoni incassati totali per 44,7 milioni.

LE REAZIONI

«Bastano tre dati per farsi un'idea della situazione - ha detto la consigliera Elena Ostanel (Veneto che Vogliamo) che aveva sollecitato la presentazione del patrimonio e della gestione delle Ater ancora alla Quarta commissione - : 6.352 sono gli alloggi sfitti sul territorio regionale di proprietà di Ater, oltre ad altri 1.028 in gestione. Di questi il 76,9% è in attesa di recupero e i rimanenti in attesa di assegnazione. Se si escludono le provincie di Padova e Venezia, le cui aziende non hanno fornito i dati, i soggetti in attesa di alloggio sono 4.406. Pur con situazioni disomogenee da provincia a provincia, e quindi facendo tutti i distinguo del caso, se si intervenisse sul patrimonio esistente, verosimilmente ci si avvicinerebbe di molto al soddisfacimento della domanda di alloggi pubblici. Però i dati ci dicono che purtroppo si sta andando in direzione contraria. Ma c'è anche un altro dato, ancor più preoccupante: dal 2020 al 2021 aumentano significativamente gli alloggi che necessitano di interventi, passando dal 73,4% al 76,9% tra quelli sfitti. Un +3,5% che ci dice che non si è intervenuti con manutenzioni programmate nel tempo, portandoci oggi ad avere un patrimonio vetusto, con una quota consistente inutilizzabile. In questo si distinguono negativamente Venezia che passa dal 79,9% di alloggi in attesa di recupero alla fine del 2020 all'82,1% alla fine del 2021, e Padova, dove quelli in attesa di recupero passano dal 64,1% al 72,9%, con un incremento superiore all'8%».

INFRAZIONI E PUNIZIONI

I rendiconti delle Ater sono stati approvati dalla Seconda commissione con voti unanimi o a maggioranza. Solo in un caso - Verona - l'opposizione ha votato contro. Motivo: l'azienda scaligera si è dotato di un regolamento per gli inquilini, pare senza averlo concordato con Palazzo Balbi, che a detta del Pd sarebbe illegittimo. «Più che un regolamento condominiale - hanno detto i consiglieri Jonatan Montanariello e Andrea Zanoni - sembra un testo di legge marziale. Oltre venti pagine piene di divieti e condite da una patente a punti, chiamata Patentino dell'assegnatario. Capiamo l'esigenza di garantire un livello di convivenza civile tra inquilini e per il bene degli immobili, ma in questo caso Ater Verona ha superato ogni livello di legittimità, con imposizioni che non sono di sua competenza». Tra i divieti - con decurtazione del punteggio per l'assegnazione dell'alloggio - spiccano voci come macellazione degli animali (10 punti in meno), messa a dimora di piante senza preventiva autorizzazione (5 punti in meno), provocare movimenti sussultori all'interno dell'ascensore (5 punti in meno). «Un regolamento tutto fumo e niente arrosto», dicono i dem.