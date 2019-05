Case Ater di via dello Squero. Fuga di gas: evacuata la Nave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - Serata di paura alla Nave, l'enorme colosso di case Ater di via dello Squero. A far scattare l'allarme al 115, una fuga di gas partita da un appartamento di una donna. Una bombola di gpl, su piano rialzato, ha cominciato a perdere. La donna non era in grado di raggiungerla e ha chiesto aiuto. A intervenire subito, attirati soprattutto dalla puzza di gas, i vicini di casa che hanno preso in consegna la donna e l'hanno portato all'esterno, per poi allertare immediatamente i vigili del fuoco. I pompieri hanno fatto staccare subito la corrente e, una volta sul posto, hanno provveduto a evacuare circa i 100 appartamenti dell'enorme condominio. In strada, ad assistere alle operazioni, ieri intorno alle 22, i tanti residenti rimasti nelle loro case.