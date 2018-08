La ditta veneta che offre la casa al mare per le vacanze dei suoi dipendenti

MARCON - Vacanze assicurate al mare per i dipendenti (e familiari) del Colorificio San Marco di Marcon che ha messo a disposizione un appartamento a Marina di Montemarciano sulla costa marchigiana. Una voce che fa parte delle proposte per il welfare aziendale e che ha registrato il tutto esaurito da giugno ad agosto.



«Le case-vacanza sono una soluzione sempre molto apprezzata, perché permettono di andare in villeggiatura sentendosi "sempre a casa" - spiega la vice presidente Mariluce Geremia. Da sempre la nostra azienda si prende cura dei dipendenti, rendendoli protagonisti di differenti attività e progetti, insieme anche alle proprie famiglie. Con questa proposta possiamo aiutare i nostri collaboratori a godere delle meritate vacanze con più serenità».



Non a caso l'azienda di Marcon è stata più volte premiata per il proprio innovativo modello welfare che prevede piani ad personam mirati a soddisfare le esigenze di ciascuno. Il Gruppo San Marco ha chiuso il primo semestre 2018 con una crescita del 10% e negli ultimi sei mesi ha ampliato il proprio organico con 11 nuove assunzioni, a conferma della volontà della famiglia Geremia, alla guida dell'azienda con la quarta generazione, di investire in nuovi talenti per proseguire nel proprio percorso di sviluppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA