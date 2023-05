MESTRE - Compie cent'anni la "Casa Rossa" Caserma Corfù della Guardia di Finanza, a Marghera. E come ogni compleanno tondo che si rispetti, questa mattina si festeggia. Ci sono il Comandante regionale Veneto della Gdf, il generale di divisione Riccardo Rapanotti, nonché i rappresentanti del Comune di Venezia e della Municipalità di Marghera. La cerimonia è inserita all'interno delle "Città in festa", del Comune di Venezia e organizzata dall'Associazione Eventi 2000. Dopo l'alzabandiera, si terrà una dimostrazione delle unità cinofile e dei mezzi operativi della GdF, quindi, terminala parte istituzionale, ce ne sarà una espressamente riservata ai più piccoli che potranno salire a bordo dei mezzi operativi e godersi lo spettacolo di saltimbanchi e intrattenitori.



ORIGINALE

La storia della Casa Rossa è davvero originale, l'ha ricostruita con pazienza e un'approfondita ricerca d'archivio Stefano Bitonte, brigadiere capo in servizio nella Caserma Corfù da ben trentasette anni. Porto Marghera nasce nel 1919 per volontà di Giuseppe Volpi che si trovava a capo di una cordata di imprenditori intenzionati a sviluppare il porto industriale, poiché quello commerciale a Venezia ormai era troppo piccolo per i crescenti volumi di traffico. Viene scelta una zona ai Bottenighi alla quale si assegna il nome del vecchio borgo di Marghera, scomparso in quanto assorbito dalla costruzione dell'omonimo forte. Via Fratelli Bandiera, al tempo primo tratto della strada provinciale che conduceva a Padova, divide la zona industriale da quella residenziale e proprio all'inizio della strada un costruttore veneziano, Alessandro Baracco, decide di erigere una grande villa in stile neogotico dall'intonaco di colore rosso. Di lui si sa poco, ma doveva essere un imprenditore lungimirante perché concepisce una sorta di centro multifunzionale in anticipo sui tempi.



Siamo nel 1923 e all'interno di questa specie di antenato degli autogrill si trovavano un albergo, un ristorante, una barberia, una sala di lettura e una da biliardo, una rimessa per automobili con meccanico a disposizione e un giardino privato per rilassarsi. Tra l'altro, e non si sa se la cosa fosse intenzionale o casuale, la Casa Rossa godeva anche degli odori piacevoli provenienti dalla vicina fabbrica della Vidal, insediata già nel 1912, una delle primissime della futura zona industriale, che produceva saponi e cosmetici e quindi profumati con sostanze odorose. Ovviamente non accadeva lo stesso nel resto di Porto Marghera.



ANTICIPO

In affetti per tre anni le cose procedono come Baracco presupponeva, ma talvolta capita che le buone idee siano troppo in anticipo sui tempi e quindi le iniziative non funzionino. Nel sotterraneo della Casa Rossa i padri paolini celebravano la messa e dal 1926 si allargano nel resto dell'edificio. Una grande sala viene adibita a chiesa dove si tengono cerimonie religiose sia nei giorni festivi, sia in quelli feriali, e negli altri locali viene aperto un grande negozio di generi alimentari, antesignano dei moderni supermercati. I paolini però se ne vanno dopo pochi anni, l'edificio viene messo in vendita e nel 1937 lo compra una società immobiliare che lo cede alla Federazione dei fasci di combattimento.



Nel maggio 1946 i beni appartenuti al disciolto Pnf passano al Demanio dello Stato che quattro anni dopo affitta l'edificio all'Ente nazionale di assistenza ai lavoratori che vi insedia un dopolavoro.

Nel 1954 il Demanio assegna lo stabile alla Guardia di Finanza di Venezia che ne prende possesso dal 1957 e vi insedia i reparti competenti per i porti di Venezia, Marghera e Fusina.