MARTELLAGO - Rientra e si trova faccia a faccia con i ladri che hanno appena svaligiato casa sua, arraffando oro per 15-20mila euro, e pure quella dei vicini. Ennesima serata di fuoco, sabato, sul fronte furti, con una o più bande che hanno colpito in tutto il territorio. Ma la peggio è toccata alla proprietaria di un appartamento al primo piano di una palazzina in una laterale di via Olmo, in centro a Olmo, che ha vissuto il trauma dell’incontro ravvicinato con i criminali: è ancora terrorizzata. Alle 18.45 la quarantenne, che era uscita, è rincasata e, aprendo la porta dell’alloggio, ha intravvisto la luce di una torcia e poi s’è trovata davanti un predone, basso, magro, vestito di nero, col viso coperto con un berretto: attimi di panico. La donna è corsa fuori (di casa sua!) richiudendo la porta, si è messa a urlare e ha sentito il tonfo prodotto dal malvivente e dai probabili complici che, per fuggire, sono saltati giù da dov’erano entrati: hanno forzato la porta finestra del salotto sul terrazzo per poi mettere a soqquadro la casa.

I carabinieri, chiamati dai vicini, sono accorsi e poi sono entrati, con la malcapitata, ma ormai la banda era fuggita portandosi via tutti gli oggetti d’oro accumulati in una vita, bracciali, anelli, orecchini, collane, catenine trovati nelle camere, per un notevole valore venale sui ventimila euro, oltre a quello affettivo.



RAID CONTINUO

Non bastasse, poco dopo è rientrata anche la condomina che abita nell’appartamento sopra della stessa palazzina, e pure lei si è trovata l’amara sorpresa: i delinquenti, prima, erano passati a casa sua, si sono arrampicati non si sa come fino al secondo piano, e pure qui hanno forzato una finestra e fatto sparire tutto l’oro. Ma i raid sono continuati per tutta la sera. Alle 20.45 una banda (gli stessi?) ha tentato di entrare nell’appartamento al piano rialzato di un condominio di via Canaletto a Maerne ma il padrone di casa, presidente di una nota associazione, ha sentito il rumore della tapparella della sala alzata dai ladri, ha gridato e ha fatto a tempo a scorgerne uno scappare in strada. Un quarto d’ora dopo altro tentativo di effrazione in un’abitazione di via Rialto, pure qui con la gente dentro, e alle 21.30 nuova chiamata al 112, stavolta da una coppia che risiede in una villetta all’inizio di via Canove, in capoluogo. I due stavano guardando la tv in salotto quando, buttando l’occhio fuori, hanno notato delle sagome davanti alla finestra: ladri che si erano introdotti nella proprietà saltando la rete di recinzione e stavano “studiando” come entrare in casa. Ma le urla della donna e l’intervento del marito, corso in giardino, li hanno messi in fuga. Tornano a crescere la paura e la rabbia dei cittadini.