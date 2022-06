VENEZIA - Depredata nella notte “La casa di Leo”. Spariti duecento euro dal fondo cassa con abilità da professionisti, impercettibile fino all’apertura la mattina seguente. Il gesto triste, di cui è vittima lo spazio per bambini inaugurato da appena due mesi in calle de la Mandola, mostra una Venezia sotto scacco della delinquenza. Le tensioni sociali sembrano riguardare all’improvviso anche il pieno centro storico, sotto la rassicurante e intoccabile campana di vetro che coprirebbe la città lagunare, e in un’arteria commerciale illuminata a giorno dalle botteghe. «Sono entrati di notte e per fortuna non hanno fatto danni. La ragazza che ci lavora ha trovato il tamburo della serratura d’ingresso a terra, senza scasso – racconta Luca Zentilini, della libreria antiquaria Linea d’acqua a pochi passi dal luogo usurpato. Le vetrine non sono state danneggiate e nemmeno l’arredamento, non è stato portato via il computer nuovo né la merce sugli scaffali. La cassa però, quella era aperta e vuota, mentre la porta era stata richiusa accuratamente».

A pesare, con lo scippo, è soprattutto il significato dell’accaduto che ha preso a bersaglio un “kids space”, nato e disegnato in ogni dettaglio per la comunità veneziana dal giovane architetto Filippo Soffrizzi, vincitore di un bando per il comodato d’uso quinquennale di un locale ad uso commerciale di proprietà del Comune, fino ad allora sfitto e da ristrutturare. «Abbiamo subito chiamato i Carabinieri e successivamente la Polizia, arrivata al più presto al civico 3718 di San Marco – continua Zentilini, sul posto non appena ricevuta la notizia - Sospetti di chi possa essere stato, e del motivo che abbia spinto i ladri a introdursi proprio in questo negozio non ce ne sono. Probabilmente si tratta di un’azione estemporanea ma da giorni in città gira brutta gente – nota - Che fine farà Venezia? Poco presidiata dai residenti e dove pur non manca il controllo delle autorità?».

Il saccheggio assume fattezze emotive. Sottrae quel senso di sicurezza per cui le ragazze, nel capoluogo, la sera tornano a casa sole e senza timore, introducendo nelle calli l’opposto e debordante senso goliardico di chi commette violazioni. «Sta dilagando una preoccupante strafottenza di personaggi che si sentono impuniti e che è difficile gestire, nonostante non manchino i controlli delle forze armate», continua Luca Zentilini. Le telecamere a cui ha accesso la polizia daranno forse una risposta in più ma resta intanto un’acuta amarezza a lasciare il segno.