Casa dei Tre Oci, in salvo le preziose fotografie

VENEZIA - Il Comune salva l'archivio fotografico del Circolo La Gondola, sfrattato dalla Casa dei Tre Oci dopo che la Fondazione di Venezia ha venduto il palazzo della Giudecca al magnate Nicolas Berggruen. Un'operazione che ha portato 3 milioni di euro di plusvalenze alla Fondazione e che ha dato un futuro diverso alla Casa dei Tre Oci (non più solo fotografie, ma un pensatoio e sede espositiva di più discipline con la vocazione di ospitare piccoli simposi privati tra persone di altissimo livello su argomenti ben definiti). Ma è stata anche un'operazione che portato, appunto, allo sfratto del Circolo fotografico che per anni, sin dal 2014, ha reso la Casa dei Tre Oci una sede espositiva di maestri della fotografia a livello mondiale e che entro oggi se ne deve andare: La Gondola ha un archivio di 20 mila immagini, oltre 5 mila delle quali sono state definite dalla Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico e artistico e per il Polo museale della Città di Venezia di eccezionale interesse e che rischiavano di andare perdute perché la Fondazione, quando ha venduto l'edificio, non ha pensato al patrimonio che vi era conservato. L'importanza di quell'archivio è nota nel mondo dato che, da quando il Circolo è nato nel 1948, in breve tempo ha assunto fama in Italia e in Europa, dove fu riconosciuto come l'Ecole de Venise esprimendo straordinari talenti, quali Fulvio Roiter, Gianni Berengo Gardin, Bruno Rosso, Gino Bolognini, Giorgio Giacobbi, Ferruccio Ferroni, Giuseppe Bruno, Sergio Del Pero e molti altri. Nel frattempo, il Circolo si era fatto promotore di una nutrita serie di mostre fotografiche, alcune delle quali, come le Biennali di Fotografia, di assoluto rilievo, esponendo opere di numerosi fotografi famosi a livello internazionale. E chi vinceva un concorso fotografico donava la sua opera, così nacque il primo nucleo dell'archivio, al quale si aggiunsero le fotografie provenienti da donazioni di terzi nonché dall'antologica tenuta a palazzo Fortuny in occasione del trentennale de La Gondola.

L'OPERAZIONE

È stata, così, l'Amministrazione Brugnaro a porre una pezza e a salvare il prezioso archivio (per ammirare le immagini basta collegarsi a https://www.cflagondola.it/PDF/ARCHIVIO_STORICO_CF_LA_GONDOLA.pdf). La Giunta comunale ha deciso, approvando la delibera proposta dall'assessore al Patrimonio Paola Mar, per la concessione quinquennale di locali nel Centro Civico Giudecca Zitelle (CZ95), al Circolo Fotografico e anche al medico di medicina generale incaricato dall'Ulss 3 Serenissima. La Gondola verrà sistemata nello spazio ex anagrafe applicando l'esenzione del 50% del canone annuo e della quota forfetaria dei consumi. «È un gesto di attenzione per il Circolo Fotografico La Gondola che potrà godere, proprio nello stesso immobile nel quale ha la sede, anche di spazi per il proprio archivio che ha 22.682 stampe fotografiche vintage, 59.525 negativi, 23.513 diapositive, 1.616 volumi, 4.000 riviste d'epoca, 40 faldoni di documentazione e altri reperti. - commenta l'assessore Mar - L'Archivio si configura come un raro esempio di unità museale interamente gestita in forma volontaristica, e il Comune non poteva permettere che, a seguito dello sfratto ricevuto, andasse disperso ciò che rappresenta un vero e proprio patrimonio della comunità».