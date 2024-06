MIRA (VENEZIA) - Quelle cartelle esattoriali erano arrivate ormai fuori tempo. A D.P., però, imprenditore mirese di 57 anni, era quasi venuto un colpo: un conto di 110mila euro da pagare immediatamente o quasi. L'ordine dell'Agenzia delle Entrate era perentorio: o si paga subito, o si procede al recupero forzato del credito. L'uomo si è rivolto a un legale, l'avvocato Federico Veneri, che ha chiesto e ottenuto dal tribunale la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva delle cartelle e ha inibito agli Enti di procedere con l'esecuzione forzata.

L'avviso dell'Agenzia delle Entrate

L'episodio risale ad alcuni mesi fa: all'imprenditore vengono avvisati dall'agente della riscossione delle cartelle esattoriali che riguardano un periodo compreso tra il 2002 e il 2019, con l'avvertimento che in caso di mancato pagamento entro cinque giorni si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata. Contributi non versati, tasse varie e sanzioni per un totale, appunto, di quasi 110mila euro.

Il problema è che lo Stato si era mosso troppo tardi: la legge, infatti, fissa la prescrizione in cinque anni: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni e cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria». Anche le ultime richieste, che risalgono appunto al 2019, erano quindi scadute. L'avvocato Veneri, dunque, ha contestato in primo luogo la mancata notifica degli atti a tempo debito, e poi la prescrizione. Il giudice della sezione lavoro del tribunale di Venezia, Chiara Coppetta Calzavara, ha accolto il ricorso del legale, fermando la riscossione forzata in attesa che si concluda il procedimento.