MESTRE - Il ladro entra, scassina la macchinetta del caffè, apre il registratore di cassa. Poi, avendo concluso la spedizione in tempi decisamente brevi, si concede qualche secondo in più per ammirare per bene quella Jaguar cabrio in mostra all'interno del negozio. Un'operazione che dura meno di 7 minuti: più che sufficienti per darsela a gambe prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Vittima dell'ennesimo furto la Carrozzeria Moderna di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati