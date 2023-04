Cambio nome per gli studenti transgender. Scoppia la polemica contro Fdi: «Tono intimidatorio e ignoranza sull'identità di genere»

VENEZIA - Arrivano le reazioni dell'Anpi e degli Studenti Medi all'accusa di falsità ideologica mossa da Fratelli d'Italia alla preside del liceo "Marco Polo" di Venezia Maria Rosa Cesari, per aver consentito agli studenti transgender del suo istituto di sostituire il nome anagrafico ricevuto alla nascita. I responsabili del partito di Giorgia Meloni hanno inviato una lettera, su carta intestata del partito, alla dirigente scolastica veneta intimandole di interrompere le iscrizioni con carriera alias, sostenendo che sarebbero contrari all'art. 479 del codice penale, che punisce proprio la falsità ideologica.

L'Anpi

La nota di Fratelli d'Italia contro le carriere alias al Liceo Marco Polo di Venezia «è gravemente lesiva dell'autonomia scolastica e dietro pretestuosi richiami di legge tradisce in realtà la sua impronta transfobica che si inserisce in una visione della società basata su pregiudizi e discriminazione». Lo afferma in una nota l'Anpi provinciale di Venezia. «La 'carriera alias' - prosegue la nota dell'Anpi - è semplicemente uno strumento in più a disposizione degli insegnanti, che favorisce rapporti interpersonali improntati alla correttezza e al reciproco rispetto delle libertà e all'inviolabilità della persona. Dunque, nessun falso ideologico e nessuna sostituzione di persona». Il comunicato di Fdi «non può che destare preoccupazione, per più motivi: per il tono intimidatorio, per il metodo (da quando un partito è legittimato a richiamare all'ordine i dirigenti scolastici?), per l'impostazione di fondo e per il contenuto, da cui traspare una netta chiusura e una sostanziale ignoranza su temi importanti legati all'identità di genere», conclude l'Anpi.

Studenti Medi del Veneto

Sulla lettera di FdI contro le carriere alias al Liceo Marco Polo di Venezia «siamo di fronte all'ennesima strumentalizzazione da parte della destra più becera». Lo afferma oggi in una nota la Rete degli Studenti Medi del Veneto. «Quello che chiediamo, da parte nostra e di molti altri studenti del Paese - dichiara il coordinatore regionale Marco Nimis - è di venire riconosciuti con il nostro nome all'interno dei documenti non ufficiali inerenti alla scuola, in modo tale da poter avere dei luoghi di istruzione sicuri e in cui tutti si possano sentire a casa. Le carriere alias nelle università sono la normalità da ormai tantissimi anni; il lavoro fatto da studenti, docenti e presidi, finalmente anche nelle scuole superiori, deve aver messo in difficoltà chi, anche grazie a questo governo, si sente onnipotente e in grado di dire senza timore che avere la libertà di essere riconosciuti per chi si è all'interno della propria scuola non debba essere considerato un diritto». La Rete ricorda quindi che «ha da poco lanciato la campagna regionale Chiamami Col Mio Nome, che si pone come obiettivo proprio quello di introdurre le carriere alias e il congedo mestruale in tutte le scuole della regione».

La reazione del Movimento 5 Stelle

«A che titolo il partito di Giorgia Meloni, con i suoi delegati a Venezia, avrebbe scritto a una preside di una scuola per chiedere di interrompere le iscrizioni con carriera alias nella sua scuola? Si tratta di un ingerenza gravissima che mina l'indipendenza e l'autonomia della scuola e che rivela per l'ennesima volta l'approccio ideologico e reazionario di Fratelli d'Italia, che stavolta si scaglia contro i percorsi scolastici che consentono agli studenti transgender di sostituire il nome anagrafico ricevuto alla nascita. Esprimiamo totale solidarietà alla preside del liceo Marco Polo di Venezia Maria Rosa Cesari, destinataria di questa comunicazione assurda, e appoggio incondizionato alla sua scelta di andare avanti. Chiediamo al ministro Valditara di esprimersi su questa ingerenza così clamorosa e intollerabile della politica nei confronti della scuola». Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione alla Camera Anna Laura Orrico.