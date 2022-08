Maxi bollette: «La situazione è peggiore del Covid. Rischiamo di non pagare i dipendenti». L'allarme di Federalberghi Veneto

VENEZIA - «La situazione che stiamo subendo è peggiore di quella che abbiamo dovuto affrontare con il Covid. Oggi si corre il rischio concreto che gli albergatori che pagano le bollette non riescano a fare altrettanto con i dipendenti». Lo afferma sul caro energia il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon.

«Nei prossimi due mesi, infatti, scadranno gli interventi di sostegno che il governo aveva adottato per mitigare il caro bollette - rileva -. E in attesa del nuovo esecutivo la priorità è senza dubbio quella di estendere alle piccole imprese il credito d'imposta per l'energia elettrica, raddoppiare le percentuali di credito d'imposta e prorogare gli interventi. Naturalmente questo non servirà a risolvere la situazione, ma è già un segnale importante. In questi giorni stiamo partecipando a diverse riunioni con le altre associazioni di categoria ed istituzioni e la preoccupazione è alta e trasversale dal turismo alla manifattura». Schiavon sottolinea anche le ricadute occupazionali che la situazione potrebbe comportare problemi per il rinnovo dei contratti, sugli stagionali e l'occupazione in genere.

I precedenti