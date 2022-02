Scuolabus, lavori e illuminazione pubblica: sindaci costretti a tagliare

VENEZIA - La Giornata Internazionale del Risparmio Energetico, 18 febbraio 2022, ha coinciso con il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto contro il caro-bollette. «Un provvedimento per contenere il costo dell’energia» aveva spiegato il ministro dell’Economia, Daniele Franco. Oltre alle misure destinate a piccoli e grandi utenti, famiglie con redditi bassi e imprese energivore, ecco spuntare nella manovra anche fondi per i comuni, a copertura degli extra-costi sulle bollette legati ai rincari dell’energia. Un sospiro di sollievo per tanti primi cittadini, che proprio nel periodo in cui si apprestano a presentare i bilanci degli enti vedevano all’orizzonte questa nuova preoccupazione. Un problema, quello del caro energia, che al momento starebbe interessando maggiormente quei comuni in ritardo nella riqualificazione dell’illuminazione pubblica e degli edifici di proprietà, per i quali l’aumento in bolletta potrebbe sfiorare il 100%, e che rischia di diventare ancora più allarmante in vista della crisi internazionale tra Russia e Ucraina. Alcune amministrazioni stanno adeguando gli impianti proprio negli ultimi anni, grazie anche alle opportunità derivanti da bandi pubblici e project financing, ma non tutti sono pronti. «San Donà vedrà probabilmente raddoppiare la bolletta con un rincaro di circa tre-quattrocento mila euro – commenta il sindaco Andrea Cereser –. Al momento, grazie al progetto “Elena”, stiamo puntando alla riqualificazione degli oltre 8mila punti luce con il passaggio alla tecnologia a led, che consuma il 10% rispetto alle lampade tradizionali. Parallelamente stiamo agendo anche sugli edifici pubblici grazie alla sottoscrizione di un project financing con Bosch, allo scopo di ridurre i consumi».

DOVE RISPARMIARE

Azioni che puntano però al medio lungo periodo, mentre i contatori ancora corrono. «Qualora non dovessero arrivare aiuti dal Governo – continua Cereser –, si dovrà far fronte ai costi con un avanzo di bilancio o, nell’ipotesi più pessimistica e remota, tagliando i servizi non essenziali come ad esempio il trasporto scolastico, che vale 450mila euro». Tra i meno preoccupati, invece, quei comuni che già sono passati alla tecnologia a led per le fonti luminose, dai lampioni agli edifici, come Ceggia. «La maggior parte delle uscite in bolletta per i comuni deriva dall’illuminazione pubblica – conferma il sindaco di Ceggia Mirko Marin –. Lo scorso anno abbiamo sostituito i circa 850 corpi illuminanti dei lampioni con lampade a led, grazie a una convenzione sottoscritta con Beghelli. Anche negli edifici pubblici abbiamo adottato delle azioni di risparmio energetico, come sensori di luminosità che abbassano l’intensità degli impianti in presenza di sufficiente luce solare. Tutte azioni che, sommate, vanno a compensare il costo del rincaro». Situazione simile per Noventa di Piave ed Eraclea. Anzi, quest’ultima potrebbe contare anche sul vantaggio di un piccolo impianto fotovoltaico a Ca’ Manetti «un minimo vantaggio dovremmo averlo, ma aspettiamo le prime bollette per renderci conto appieno del problema rincari – commenta la sindaca Nadia Zanchin –. In questo momento ci preoccupa più la situazione di famiglie e aziende. Speriamo vivamente nell’aiuto del Governo, altrimenti ho paura che alcuni alberghi e ristoranti chiuderanno».

PREOCCUPAZIONE GENERALE

Preoccupazione condivisa con il vicino collega jesolano Valerio Zoggia, che all’apprensione rivolta all’importante comparto imprenditoriale, aggiunge quella sociale. «Nessuno era pronto a questo problema – dice Zoggia –. Spero vivamente che il governo trovi il modo di limitare il più possibile l’eccessivo aumento dei costi, perché se continua così credo che avremo tantissime richieste di aiuto ai servizi sociali, da famiglie e attività. Come Comune abbiamo una previsione di aumento di 500-600 mila euro in bolletta, a cui dovremmo far fronte con soldi pubblici, intaccando altri servizi, o rimandando lavori che avevamo in programma di fare». Per tutti, però, il comun denominatore è uno: dopo due anni di difficoltà dovute alla pandemia non ci saranno aumenti delle tasse per far fronte alle maggiori spese. Le risorse andranno quindi trovate altrove.

STRATEGIE

Una soluzione arriva per esempio da Meolo, dove il sindaco Daniele Pavan propone la via più pratica: «potremmo pensare di alternare l’accensione dei lampioni delle vie pubbliche, una soluzione in attesa che parta anche qui il progetto “Elena” con la sostituzione delle lampade di vecchia concezione con quelle a led». Gli aiuti stabiliti dal Governo potrebbero quindi spegnere gli allarmi dei primi cittadini, anche se la situazione è tutt’altro che risolta, come puntualizza il sandonatese Andrea Cereser: «Anche arrivando aiuti da parte dello Stato, non c’è però all’orizzonte una riduzione dei costi dell’energia, e non si potrà andare avanti a botte di miliardi, perché non ci sono. Rimane quindi la preoccupazione, tanto più se si confermano questi allarmi geopolitici di conflitto».