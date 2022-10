Caro bollette, quasi 7mila famiglie in gravi difficoltà si "affidano" al Comune per i pagamenti

VENEZIA - Il Comune di Venezia ha chiuso oggi - 6 ottobre - i termini per le domande di un aiuto economico rivolto alle famiglie colpite dagli effetti del “caro bollette” e dalla crisi energetica. Le domande pervenute sono state 6.640, di nuclei familiari distribuiti in tutto il territorio comunale.

I requisiti

L’aver fissato la soglia Isee a 20mila euro come requisito di accesso ha consentito di raggiungere anche la fascia a reddito medio che solitamente non si rivolge ai Servizi sociali e non beneficia di strumenti di sostegno ordinato. “Ancora una volta - spiegano congiuntamente gli assessori alla Coesione sociale Simone Venturini e al Bilancio Michele Zuin - il Comune dimostra volontà di sostenere quei cittadini che si sono trovati in grave difficoltà e non riescono a far fronte al pagamento delle bollette. Dopo le due settimane in cui abbiamo lasciato aperto il bando dandone massima pubblicità sia sul sito del Comune e sui social, abbiamo questo numero complessivo delle richieste arrivate che i nostri uffici stanno già passando al vaglio per arrivare a definire l'esatto numero di domande valide che consentiranno poi di procedere all'erogazione del contributo. Siamo facendo tutto nel tempo più rapido possibile nella consapevolezza che sul tema non c'è tempo da perdere per far arrivare alle famiglie veneziane in difficoltà un sussidio".

Per quanto riguarda i numeri dell'operazione il Comune ha stanziato un milione e mezzo di euro che "consentiranno, grazie al lavoro di efficientamento del sindaco Luigi Brugnaro in questi anni di governo, - concludono i due assessori - di poter assegnare alle famiglie bisognose che ne hanno fatto richiesta un contributo per l’aumento delle spese energetiche che potrà arrivare fino a 250 euro”.