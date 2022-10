Caro bollette, la Cgia di Mestre: «Ecco quanto ha stanziato il governo Draghi per contrastare l'aumento dei prezzi»

MESTRE - Per contrastare il caro bollette, nell'UE a 27 solo gli esecutivi di Germania e Francia hanno

stanziato in termini assoluti più risorse di quelle messe in campo dal governo Draghi. Lo sostiene la Cgia di Mestre elaborando i dati Bruegel. Se tra settembre 2021 fino ad ora Berlino ha approvato una spesa in più anni pari a 264,2 miliardi di euro, Parigi, invece, ha destinato 71,6 miliardi, mentre il Governo Draghi ne ha erogati 62,6 miliardi.

Sebbene stanziati in più anni è vero che le famiglie e le imprese tedesche potranno beneficiare su un

ammontare complessivo di aiuti pari al 7,4% del Pil. Tuttavia, va comunque ricordato che la Germania è la prima potenza industriale dell'Unione Europea, conta 24 milioni di abitanti in più dell'Italia e solitamente affronta, dal punto di vista meteorologico, mesi invernali molto più rigidi dei nostri.

Se, invece, analizziamo le risorse stanziate per mitigare il costo delle bollette di luce e gas in rapporto al Pil, l'unico Paese che precede i tedeschi è Malta (7,7%). Seguono la Germania (7,4), la Lituania (6,6), la Grecia (5,7) e i Paesi Bassi (5,3). In termini complessivi, in questo ultimo anno i 26 Paesi dell'UE (non sono disponibili i dati dell'Ungheria) hanno messo a disposizione di famiglie e imprese 566,2 miliardi di euro, pari al 3,9% del Pil europeo.