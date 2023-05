Caro affitti, studenti manifestano davanti al palazzo abbandonato dell'Esu: «Troppi buchi neri in piena crisi abitativa»

MESTRE - Questo pomeriggio, 18 maggio, un gruppo di studenti ha manifestato davanti al Palazzo Adriatic a Marghera per denunciare lo stato di abbandono di questo edificio. «Il palazzo, che è di proprietà di Esu (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio), è stato dismesso nel 2006 e finora ha visto solo nel 2019 la presentazione di un progetto di riqualificazione, che però non ha mai visto la luce e di cui non si sa più nulla - dicono in una nota i manifestanti - In questi giorni tanti studenti universitari in tutta Italia stanno sottolineando la problematica della residenzialità giovanile.

Come giovani e precari di questa città, ci teniamo a prendere parola perchè pensiamo che la questione abitativa riguardi tutti, soprattutto qua, dove anno dopo anno si materializza un modello di città inaccessibile e privatizzata».

I giovani denunciano che a Mestre e Venezia sono troppi gli spazi abbandonati e i "buchi neri" che, in piena crisi abitativa, sono chiusi, murati, in via di demolizione, e che non vedono progetti di riqualificazione volti a riaprirli.

«Troppo spesso, la nostra amministrazione non attua delle reali politiche sociali ed economiche volte ai giovani e alla cittadinanza in generale. Infatti, vediamo più di 2000 case Ater e del comune sfitte, 48 alloggi in piazza Mercato a Marghera che verranno abbattuti, e allo stesso tempo giovani studenti e lavoratori in grave difficoltà economica che aspettano solo di essere sfrattati».