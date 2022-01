Brugnaro: «Carnevale sì, ma senza volo dell'Angelo e grandi eventi di massa»

VENEZIA - Venezia non vuole rinunciare al suo Carnevale. Dopo il traumatico stop di due anni fa, avvenuto proprio nei giorni in cui l'Italia e il mondo si chiudevano per la pandemia da Covid-19, e l'edizione virtuale dello scorso anno, la città lagunare vuole rilanciare la festa, anche se non potrà ancora farlo come prima, con i grandi eventi che richiamavano folle soprattutto a San Marco.

«Certamente il Carnevale a Venezia si farà», ha annunciato oggi il sindaco, Luigi Brugnaro, precisando che «non sarà un Carnevale di massa con assembramenti, ma sarà diffuso con tanti spettacoli e situazioni che avverranno nei luoghi della città». L'unico utilizzo della piazza sarà quello «di farsi riprendere su una macchina, che abbiamo immaginato, per poter testimoniare la propria presenza. Sarà un Carnevale diffuso, forse anche molto di qualità, evitando le grandi masse». Il programma, hanno precisato gli amministratori lagunari, è ancora in fase di approntamento: di certo ci sono solo le date, dal 12 febbraio al primo marzo prossimi.

«Non ci sarà il volo dell'Angelo - ha anticipato l'assessore comunale al Turismo, Simone Venturini - ma ci saranno tanti controlli. La città ha dimostrato di saper gestire bene la cosa già con il Redentore, i controlli hanno funzionato». Il Carnevale «soft» punterà quindi innanzitutto sulla sicurezza, con qualche piccolo evento, ma certamente distante da quelli del pre-covid. La sfida, che sarà annunciata con maggiore precisione nei prossimi giorni, sarà quella di affidarsi all'online, allo streaming, come lo scorso anno, accompagnando però la festa con eventi di portata locale, suddivisi nei campi del centro storico e nelle piazze della terraferma. «Vogliamo essere pronti per ripartire - ha sottolineato Venturini -, la città soffre ancora l'assenza di un turismo internazionale, perché quello di prossimità non è sufficiente».