Carnevale di Venezia 2019, palco ridotto e piano anti ingorghi /Gli appuntamenti

di Daniela Ghio

VENEZIA - Sarà una kermesse sempre più diffusa sul territorio il. Da sabato 16 febbraio a martedì 5 marzo la città si animerà con migliaia di iniziative in tutto il territorio comunale. Anche quest'anno il via sarà dato il 16 e 17 febbraio nel cuore del sestiere di Cannaregio, con uno spettacolo di musica, luci e scenografie galleggianti il sabato sera, oltre alla tradizionale Festa Veneziana sull'acqua della domenica con il corteo acqueo preceduto dalla regata delle Colombine in Rio di Cannaregio. Per evitare possibili intasamenti della Lista di Spagna, come era successo lo scorso anno con proteste dei residenti impossibilitati a tornare a casa, la Festa veneziana sull'acqua, parte prima, sabato 16 febbraio avrà l'inizio posticipato di un'ora e verrà replicata alle 21.