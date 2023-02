Carnevale, oltre 50 interventi delle idroambulanze, un turista finito in acqua. Domenica picco massimo di presenze

VENEZIA - Sono stati oltre 50 gli interventi svolti dal pomeriggio di ieri - sabato grasso 18 febbraio - fino a stamani, domenica 19, dalle idroambulanze del Suem 118 e della Croce Verde nel centro storico di Venezia, affollato per il Carnevale.

L'azienda Ulss 3 Serenissima ha attivato la sala operativa Grandi Eventi presso l'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo.

Una persona è stata soccorsa dopo essere caduta in acqua. Per alcuni interventi vi sono difficoltà a operare, anche a causa della bassa marea di questi giorni che mette in secca molti rii minori. Si tratta tuttavia di disagi limitati a un paio di ore del giorno, a seconda dell'oscillazione della marea.

Oggi è prevista un'altra giornata di lavoro intenso, con l'afflusso massimo di visitatori per l'ultima domenica di Carnevale.