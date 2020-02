Carnevale di Venezia, Kristian Ghedina farà il Volo dell'Aquila

I campioni dello sport tornano a volare su piazza San Marco. Dopo Giusy Versace (2015), Carolina Kostner (2014), Francesca Piccinini (2013), Fabrizia dOttavio (2012) domenica 23 febbraio alle 12 sarà Kristian Ghedina, l'Aquila del #CarnevaleVenezia 2020, sventolando la bandiera dei mondiali di sci@cortina2021. A rivelarlo, dopo giorni di mistero, è stato su Twitter il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Anche quest'anno il Volo dell'Aquila a San Marco vuole essere un riconoscimento al mondo dello sport, ai suoi valori e alla sua profonda valenza educativa ma anche un messaggio di sostegno per i Mondiali di sci alpino 2021 e alle Olimpiadi Invernali che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina. Il campione italiano con più vittorie negli anni 90 nella discesa libera di Coppa del Mondo di sci alpino, con un abito ideato dall'Atelier Pietro Longhi, si calerà dal campanile di San Marco al palco della piazza sventolando la bandiera dei prossimi Campionati Mondiali di sci alpino 2021, di cui è Ambassador (il grande evento che si terrà a Cortina e che precederà le Olimpiadi del 2026) e interpreterà una versione originale di discesa libera questa volta non sulla neve ma in aria sullo sfondo della piazza più bella del mondo rievocando una delle sue imprese più memorabili, la folle spaccata a 140km/h fatta sullo schuss finale di Kitzbuhel nel 2004. Red Bull per il quarto anno consecutivo è main partner del Carnevale di Venezia. Ad attendere Kristian Ghedina ci sarà la conduttrice Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004, già madrina della manifestazione nel 2006. Ghedina, 50 anni, ha esordito nella Coppa del mondo del 1989, ottenendo in seguito 13 vittorie (dal 1990 al 2001) e tre medaglie ai mondiali (argento nel 1991 e1996; bronzo nel 1997). Ritiratosi dalle competizioni sciistiche nel 2006 dedicandosi poi all'automobilismo. Come tradizione il volo del campione di Cortina D'Ampezzo sarà preceduto da parate in costume e balli storici a cura del Cers, Consorzio Europeo rievocazioni storiche, coordinati da Massimo Andreoli, mentre nel pomeriggio vi sarà la finale del concorso della maschera più bella, condotta dalla Compagnia Pantakin Venezia con la partecipazione del principe Maurice Agosti.

