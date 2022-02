Carnevale di Venezia: sfilata di splendide maschere in una Piazza San Marco baciata dal sole Guarda il video

VENEZIA - Una Piazza San Marco baciata dal sole e animata da meravigliose maschere. Un giovedì grasso senza l'assalto del fine settimana e per questo ancora più bello. Il riflesso dei raggi sul bacino davanti al Palazzo Ducale donano un'atmosfera magica alla città. Così tra turisti stranieri che sono tornati per il Carnevale - ricordiamo che nell'ultimo fine settimana si sono contate 140mila presenze - vassoi di frittelle e galani e controllo dei green pass in ingresso allo storico "Florian" la festa entra nel vivo. (video Luigi Costantini Fotoattualità)

