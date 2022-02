Carnevale di Venezia: l'assalto dei 75mila, quasi la metà sono stranieri. E appare anche la Regina Elisabetta

VENEZIA - Domenica ricca di animazioni per il Carnevale 2022 e il pubblico ha premiato la decisione di eventi diffusi in città. Al picco della giornata si sono registrate 75.000 presenze, delle quali 34.000 turisti stranieri, con percentuali pressoché invariate rispetto al sabato: 21% francesi, 13% spagnoli, 12% inglesi e 10% tedeschi, oltre un centinaio di altre nazionalità. Sono più che raddoppiati i visitatori provenienti dal Veneto, che hanno raggiunto Venezia già dalle prime ore della mattina di oggi, 20 febbraio: 21.000 come picco, rispetto agli 8.000 di ieri. A loro si sono aggiunti 20.000 ammiratori del Carnevale provenienti da fuori Regione.

La Regina Elisabetta

Tornata anche la voglia di mascherarsi. Non è passata inosservata una Regina Elisabetta in tutto simile all'originale nel suo abitino color turchese e tanto di cappello. Ad accompagnarla anche le guardie inglesi con costume identico all'originale.

Spettacolo sull'acqua

Sold out il doppio spettacolo “Remember the future”: la magia che va inscena nel bacino antistante all’Arsenale, che ritornerà da giovedì 24 per altre 12 repliche.