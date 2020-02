Oggi sfilano le Marie, domani il volo dell'Angelo a San Marco

Si apre con la Festa delle Marie il weekend del Carnevale di Venezia: le 12 ragazze oggi sfileranno in corteo, indossando i costumi e acconciature della tradizione ai tempi della Serenissima. Partiranno alle 14.30 da San Pietro in Castello, e sedute su portantine, saluteranno la folla trasportate in spalla da 8 giovani gondolieri e 43 sportivi, accompagnate da 400 figuranti dei gruppi storici in costume. Il loro scenografico corteo percorrerà via Garibaldi e Riva degli Schiavoni fino ad arrivare in piazza San Marco intorno alle 16. Piazza San Marco sarà anche, come tradizione, il cuore della festa domani con il Volo dell'Angelo alle 12 che vedrà la Maria 2019 Linda Pani calarsi dal Campanile.

NEI SESTIERI

Tra gli altri eventi di oggi, nell''ambito del Carnevale di Rialto, appuntamento (ore 15-17) al Patronato S. Cassiano con Una storia per fare, laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni a cura di Roberta Morassi. Musica live nel pomeriggio al Carneval de Casteo. Cuore della rassegna il Palco Esedra di Via Garibaldi che, dopo la partenza del Corteo delle Marie, vedrà avvicendarsi (ore 15.30) le band di Lucio Bisutto, Franco Berti e gli Amici della Musica. Al via (ore 22.00), nella splendida location delle Tese all'Arsenale, le serate dell'Arsenale Carnival Experience il polo notturno del divertimento gestito da Molocinque in collaborazione con Vela. Si parte con il Grand Opening Spriss & Love, la versione veneziana del peace & love per una serata hippie a tema anni 60/70. La scaletta musicale sarà selezionata nel primo palco dai dj di Radio Stereocittà, Fuxy di Killer Kombo, Giuseppe Rosi e Luca Speed e l'intrattenimento dei The LoveGeneration dancers. Il secondo palco, Classy on tour, techno style, vedrà alla consolle i dj Gabri, Gemini 529 e Mola. Appuntamento sempre per stasera, nella sede storica del Casinò di Venezia,



A MESTRE

Entra nel vivo anche il Mestre Carnival Street Show. Si parte alle 15.30 sul Palco di Piazza Ferretto con la Sfilata della mascherina, seguita alle 16.00 dalle Audizioni del Festival Show, casting per selezionare i dodici giovani artisti che parteciperanno al Festival Show 2020. Nel pomeriggio in Via Palazzo giochi, animazione e clownerie, mentre in Piazza Ferretto la ludoteca itinerante Tana dei Tarli. Nel Chiostro M9 (ore 16.00 17.00 18.30) clownerie e cabaret con Alex Campagner, mentre domani (alle 18.30) il concerto di Gerardo Balestrieri Canzoni del mare salato. E poi spettacoli acrobatici in Piazzetta Battisti, musica in via Palazzo, danza e circo in Largo Divisione Julia, teatro in Corte Legrenzi, oltre a numerosi spettacoli itineranti che attraverseranno le principali vie della città, e il Carnival Party (ore 19) a Chirignago.

LA POLIZIA

La Questura di Venezia garantirà la sicurezza delle migliaia di visitatori e turisti che anche quest’anno arriveranno nella città lagunare per festeggiare il “Carnevale”. Domenica, già dalle prime ore del mattino, sarà operativo il Centro di Comando Avanzato in Piazza San Marco, che coordinerà tutte le fasi del “Volo dell’Angelo”: forze dell’ordine in ausilio ai varchi di sicurezza, agenti in Piazza San Marco e dintorni, reparti di rinforzo, messi in campo affinché i momenti di festa vengano vissuti nella massima sicurezza per tutti. 100 uomini i rinforzi ottenuti dal ministero dell’Interno: unitamente a tutto il personale della Questura di Venezia, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, saranno impiegati giorno e notte nel piano di sicurezza.

Numerose le iniziative messe in campo dal questore Masciopinto nella prevenzione alla criminalità: tra queste il Camper della Polizia, con le sue telecamere sempre attive, si alternerà in Piazzale Roma e Piazza Ferretto con quello dei Carabinieri. Uno degli obiettivi contro la criminalità diffusa è la “tolleranza zero” verso i borseggiatori, che in questi giorni avranno vita difficile grazie a speciali squadre nelle calli tra le maschere, insieme a telecamere itineranti collegate alla sala operativa. La macchina della sicurezza coordinata dal Prefetto ed organizzata dal Questore è già in azione: che il Carnevale abbia inizio.

Ultimo aggiornamento: 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA