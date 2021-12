Carnevale 2022 confermato: ma la pandemia potrebbe trasformarlo in "digital"

VENEZIA - Nonostante le difficoltà e le incognite dovute alla quarta ondata del Covid, il Comune di Venezia conferma tutti i principali eventi e manifestazioni pubbliche del 2022. «Ci sarà il Carnevale, - ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro, durante la conferenza di fine anno - ma le modalità dipenderanno dal livello che avrà raggiunto l'epidemia». Se non sarà in presenza, potrebbe essere confermato il format 'digital' già sperimentato lo scorso anno. Confermata, ha riferito Brugnaro, vice presidente dell'ente culturale, anche la Biennale d'Arte dal 23 aprile al 27 novembre - il calendario era stato deliberato una settimana fa dal Cda - così come la Mostra del Cinema del Lido dal 31 agosto al 10 settembre. «Ci sarà anche il Salone Nautico all'Arsenale, - ha aggiunto Brugnaro - che lo scorso anno è stato un grande successo, in termini di presenze e di visibilità».

