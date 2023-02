VENEZIA - Vestizione, sfilata in gondola e primo «struscio» in piazza San Marco. Sabato prossimo il Carnevale di Venezia presenta le 12 Marie del 2023. Selezionate venerdì scorso tra una sessantina di pretendenti, ora, per tutte, è tempo di andare in scena. Si inizia con la prima vestizione a Palazzo Vitturi a Santa Maria Formosa nel corso della mattinata: qui sarà preparata l'acconciatura che si abbinerà al costume che le 12 ragazze indosseranno.

Poi le Marie si sottoporranno ad un trucco leggero, solare, delicato come si addiceva alle giovani spose nel Rinascimento. Una volta conclusa la vestizione è, quindi, previsto il primo shooting fotografico e la passerella tra Canal Grande e Piazza San Marco. L'appuntamento è per le 15.30 nello stazio di Santa Sofia a Cannaregio, da dove le ragazze saliranno a bordo delle gondole messe a disposizione dall'Associazione Gondolieri per raggiungere lo stazio Calle Vallaresso e, a piedi, piazza San Marco.

Qui saliranno sul palco allestito per gli spettacoli del Carnevale diffuso e per la sfilate della Maschera più Bella e verranno presentate al pubblico del Carnevale.