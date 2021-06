Il giudice Carlo Mastelloni nominato Cavaliere di Gran Croce: indagò su Gladio e mafie

TRIESTE - «Auspico che il debellamento della criminalità organizzata e delle strutture mafiose in Italia non abbia soste perché queste sono in continua evoluzione e si alimentano di ogni situazione di disagio in cui incorre la popolazione, ivi comprese le contraddizioni scaturite dalla pandemia».

È l'auspicio del magistrato Carlo Mastelloni, che il Quirinale ha nominato Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al merito della Repubblica. Mastelloni è stato insignito dell'onorificenza per meriti acquisiti nella lotta al terrorismo nazionale e internazionale in qualità di giudice istruttore a Venezia prima, e poi di procuratore distrettuale antimafia a Trieste. In quiescenza oggi, Mastelloni ha coordinato inchieste giudiziarie sull'estrema destra, su Argo 16 e fece emergere la struttura Stay behind (Gladio) che fu oggetto di segreto di Stato dal 1988 al 1990. Buona parte delle sue esperienze di magistrato sono condensate nel libro da lui scritto, Cuore di Stato.