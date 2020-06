Carlo Gozzi e la storia dell'algida principessa dal cuore di ghiaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“All'alba vincerò”. Quante volte abbiamo sentito cantare o abbiamo fischiettato noi stessi l'aria intramontabile di “Nessun dorma”, hit assoluta della “Turandot”, uno dei brani che più simboleggiano l'opera italiana nel mondo? Se dobbiamo la musica al genio di Giacomo Puccini, siamo però debitori a Carlo Gozzi dell'esistenza stessa dell'algida principessa dal cuore di ghiaccio, la cui favola il commediografo scrisse nel 1762 per il teatro di San Samuele.Si era all'apice della lotta tra antico e nuovo, tra tradizione e innovazione, e apparentemente il conservatore Carlo Gozzi ebbe la meglio sul suo omonimo riformatore Goldoni, che quell'anno stesso lasciò Venezia per sempre. Gozzi era un aristocratico, eppure la sua formazione alle lettere fu tutt'altro che tradizionale: nato il 13 dicembre 1720, sesto degli undici figli del conte Iacopo Antonio Gozzi e di Angela Tiepolo, finì per farsi istruire da preti di città e curati di campagna per le sopraggiunte difficoltà economiche della famiglia, contrariamente ai fratelli maggiori Gasparo e Francesco, che avevano invece seguito dei corsi di studi regolari.E fu forse l'insoddisfazione per la propria formazione, il desiderio di rivalsa e di emulazione del fratello Gasparo (che fin da giovanissimo dimostrò qualità da letterato), che spinsero Carlo Gozzi a formarsi da autodidatta, inizialmente con la lettura degli scrittori della tradizione tre-cinquecentesca toscana. Il seicentesco “Cunto de li Cunti” di Giovanbattista Basile fu poi alla base di molte delle sue favole teatrali, che tanto successo gli garantirono con l'esigente pubblico veneziano.Carlo Gozzi ebbe un carattere ispido, non facile, fu alla ricerca continua di un antagonista; forse retaggio dei quattro anni trascorsi in Dalmazia servendo nell'esercito veneto come soldato, tra il 1740 e il 44, nel corso dei suoi vent'anni, prima di riprendere con successo i suoi studi letterari, al punto da diventare il membro più brillante dell'Accademia dei Granelleschi, fondata dal fratello Gasparo nel 1747 e tesa a preservare la letteratura toscana da “influenze straniere”, nella quale venne ammesso grazie ad alcuni pezzi satirici. La satira e la burla diventarono anzi le sue armi preferite e alla fine del 1757 Gozzi attaccò in uno scritto le “permissive dottrine dei lumi”, e due drammaturghi molto diversi tra di loro, impegnati in quel momento in un rinnovamento del teatro: Pietro Chiari e Carlo Goldoni, ritratti nelle buffe vesti di spadaccini che si scambiano fendenti scomposti e proibiti in mezzo a una folla tumultuante.Ne nacque un quinquennio di scambi accesissimi, specialmente con Goldoni, in merito alla preservazione dei linguaggi e delle modalità di rappresentazione. Nel contempo, Gozzi scrisse per Antonio Sacchi, un capocomico la cui compagnia era un po' in disarmo, alcune favole teatrali (saranno dieci in tutto) tratte in parte dai “cunti” di Basile: “L'amore delle tre melarance”, la prima, fu messa in scena con grande successo il 21 gennaio 1761, al San Samuele, seguita subito dal “Corvo” e dal “Re Cervo”. Gli anni successivi saranno destinati alla rappresentazione de “l'augellin belverde”, de “la donna serpente”, della “Zobeide” ma soprattutto della “Turandot”, il cui successo fece spostare lo spettacolo nel più grande teatro di Sant'Angelo. In capo a pochi anni però le favole finirono nel dimenticatoio. La “Turandot” fu però tradotta da Schiller e ispirò a Puccini l'opera omonima.Perduti i duelli teatrali con Goldoni e Chiari, che si allontanarono da Venezia, perdette però in qualche modo anche la sua verve, avendola costruita in gran parte in contrapposizione con gli altri. Nel 1777 Una commedia insolente messa in scena contro l'allora segretario del Senato – Pietrantonio Gratarol – che gli aveva soffiato l'amante Teodora Ricci, sua attrice prediletta, finì per danneggiarlo ulteriormente. Carlo Gozzi non riuscì a rimanere al passo con quei tempi che aveva tanto osteggiato. Scrisse e rappresentò ancora molto, ma non riuscì più a replicare il successo che aveva conosciuto in passato. Finì per spegnersi, nel 1806, a Repubblica ampiamente caduta, in una Venezia che non lo riconosceva e che non riconosceva più.