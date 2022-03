Carlo Ghega, l'ingegnoso pioniere delle reti ferroviarie

Prima dell'avvento dell'euro il suo volto campeggiava sulle banconote austriache da venti scellini: a Vienna fu conosciuto come Carl Ritter (cavaliere) von Ghega, e si meritò l'omaggio monetario per essere stato il primo ingegnere capace di progettare una linea ferroviaria in grado di superare una catena montuosa, quella del Semmering, che ancora oggi partendo da Gloggnitz arriva a Mürzzuschlag, dichiarata nel 1998 patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Ma von Ghega progettò in realtà la rete ferroviaria dell'intero impero austriaco, oltre a innumerevoli strade. E sebbene fosse nato suddito asburgico, il 10 gennaio 1802, è pur vero che vide la luce a Venezia da una famiglia di origine albanese, e che tutta la prima parte della sua vita la trascorse come Carlo Ghega.

Laureatosi a Padova in ingegneria a soli 17 anni, iniziò a occuparsi di progettazione di strade e di opere idriche in Veneto, contribuendo alla costruzione della "Strada d'Alemagna" che da San Vendemiano, nel trevigiano, conduce a Dobbiaco. Ma erano le reti ferroviarie la sua passione e la sua vocazione: tra il 1836 e il 1840 sovrintese la costruzione del tratto boemo della ferrovia "Imperatore Ferdinando", e due anni più tardi divenne direttore generale delle Südlichen Staatsbahn (le "Ferrovie di Stato meridionali").

Fu probabilmente in questo periodo - utilizzato anche per scrivere pubblicazioni ed effettuare viaggi di studio in Inghilterra, in Belgio e negli Stati Uniti - che maturò l'idea dell'attraversamento ferroviario della catena del Semmering, dalla maggior parte dei tecnici ritenuto troppo complicato, se non addirittura impossibile. Ma Ghega, figlio dei suoi tempi e del progresso, si spinse oltre il concetto di possibile: la prima (e più famosa) ferrovia di montagna d’Europa fu costruita tra il 1848 e il 1854; i suoi 41 chilometri, tutti in altitudine, coprono un dislivello di oltre 450 metri, attraversano 14 gallerie, sedici viadotti e un centinaio di ponti, percorsi quasi sempre in curvatura. Le opere di contenimento edificate lungo il percorso, gli edifici di servizio e perfino le stazioni furono costruiti utilizzando il materiale di scarto estratto dagli scavi delle gallerie (la più lunga delle quali è quasi un chilometro e mezzo). Ma Ghega - che fu nominato cavaliere nel corso dei lavori - non si limitò a questo: predispose infatti la costruzione di locomotive adatte al superamento delle pendenze, superate senza l'ausilio di cremagliere.

Nato dal capitano della marina veneziana Antonio Gegha e da Anna Pribich, Carlo Ghega erano nato a Castello sul rio di Sant'Anna; seguendo i voleri del padre, avrebbe dovuto fare carriera nell'esercito: da generazioni i Ghega servivano la Marina della Serenissima, ben prima della caduta. Iniziò infatti la formazione al “Reale Collegio di Marina” per spostarsi nel 1815 al “Collegio Militare di Sant’Anna”. Fu qui che ebbe i primi rudimenti di matematica, geometria, trigonometria e meccanica. Ma la sua mente geniale lo spinse due anni più tardi - quindicenne - a passare direttamente ai corsi superiori di ingegneria a Padova e a collaborare con l’Ispettorato Centrale delle opere idriche e delle strade per la regione del Veneto, frequentando nello stesso tempo l’Accademia veneziana di Belle Arti.

Il resto della sua vita fu a servizio dell'impero e dell'ingegneria ferroviaria. Dopo il Semmering ebbe diversi altri incarichi, tra i quali la progettazione di una ferrovia in Transilvania che non poté vedere ultimata, poiché morì di tubercolosi a Vienna, il 14 marzo 1860. L’associazione degli Ingegneri ed Architetti Austriaci gli fece erigere una tomba monumentale nel cimitero centrale di Vienna, ma Carlo Ghega non dimenticò mai le sue origini: la sua dimora di Oriago, in Riviera del Brenta, porta ancora il nome di Villa Allegri von Ghega. I suoi libri, per suo stesso volere, sono conservati alla Marciana; disegni, stampe, diplomi e foto preservati al Museo Correr: “Lascio tutti i miei libri e manoscritti italiani, francesi e tedeschi in proprietà della pubblica Biblioteca di S. Marco in Venezia”, scrisse infatti nel suo testamento. I suoi studi furono ripresi in ogli luogo del mondo per costruire i tratti di ferrovia di montagna più impegnativi, come quelli della cordigliera delle Ande.