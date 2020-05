Il Caribe Bay non apre questa estate: è la prima volta in 30 anni

JESOLO - ​ « Torneremo rinnovati, con nuove attrazioni, con altre novità e con ancora più voglia di fare divertire i nostri ospiti. Ma nel 2021. Per ora ci dobbiamo fermare. E’ una decisione sofferta, ma inevitabile » . Sono le parole con le quali Luciano Pareschi, che con la moglie Carla Cavaliere ed i figli, gestisce il Parco a tema acquatico più premiato d’Italia, comunica la decisione di non aprire Caribe Bay per l’estate 2020.

Si tratta del primo stop, dopo trent’anni di ininterrotta attività e di una crescita esponenziale delle attrazioni e degli spettacoli, al punto da essersi guadagnato per ben dodici volte (su diciotto edizioni), il premio come migliore parco d’Italia ai Parksmania Awards, ed essere risultato tra i primi sette parchi ai Park World Excellence Awards 2019 nell’area Emea (Europa Medioriente e Africa).

«I n vista di questa nuova estate, avevamo previsto altri interventi » aggiunge Pareschi. Il cantiere aperto lo scorso ottobre riguarda l’area dedicata ai baby ed alle famiglie: Laguna Bay, un’area di 10mila mq, con un investimento di 5 milioni di euro. « L’emergenza sanitaria, con tutto quello che ne è conseguito anche per le attività economiche – spiega ancora Luciano Pareschi – ci ha costretto ad interrompere i lavori e quando ci è stato dato il via libera per riavviare l’opera, ormai era troppo tardi, avremmo potuto aprire non prima della fine di agosto » . Senza contare la difficoltà a gestire un parco di 80mila mq, con le sue 27 attrazioni ed i sette spettacoli, con le restrizioni imposte dai protocolli del Governo. « Avrei dovuto assumere molti più dei 220 collaboratori normalmente in organico per riuscire a garantire i controlli » ha detto il titolare di Caribe Bay, la più grande azienda di Jesolo, concludendo che «L e regole per garantire la sicurezza di ospiti e personale avrebbero tolto la “magia” del nostro Parco: senza spettacoli, con l’accesso contingentato e limitazioni ad alcune attività… quale divertimento avremmo potuto assicurare ai nostri ospiti? Avremmo rischiato di rovinare il frutto dei tanti sacrifici fatti in questi anni per farne il parco che tutti amano » .



ASSOCIAZIONE ALBERGATORI

Brindisi in programma sabato, 30 maggio, alle ore 11, allo Stabilimento Manzoni, per festeggiare l'apertura di buona parte degli stabilimenti balneari prevista a Jesolo per questo fine settimana . Oltre ai presidenti delle associazioni di categoria e all’assessore al demanio del Comune, Esterina Idra, ha garantito la sua presenza il vice presidente del Veneto, Gianluca Forcolin.

