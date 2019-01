Condannato, esce dal carcere grazie alla solidarietà degli amici

di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIANIGA - È grazie aglise è potuto uscire dal carcere, dove è rimasto per più di tre mesi con. Sono stati loro, infatti, a mettere in piedi unaper offrire unal ventisettenne di Pianiga, finito sotto processo e, lunedì, ad un anno e sei mesi di reclusione. Senza una stabile sistemazione, il giudice non avrebbe potuto sostituire la misura cautelare più afflittiva con quella del divieto di avvicinamento alla madre, necessaria per impedire che il ragazzo possa tornare in contatto con lei.