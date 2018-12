Carbonifera ovest, chiusura dello svincolo per Venezia: lavori dalle 6 alle 17 di sabato

Prosegue da parte di CAV l’attività di manutenzione della pavimentazione stradale lungo gli svincoli della Tangenziale di Mestre: è prevista per sabato 15 dicembre la chiusura dell’uscita Carbonifera ovest, per lavori di rifacimento dell’asfalto che interesseranno il ramo di svincolo in direzione Venezia-Porto. La chiusura riguarderà, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 di sabato, il ramo di svincolo che dalla carreggiata ovest della Tangenziale di Mestre (direzione Milano) immette sul Raccordo per Mestre-Venezia (uscita Porto Carbonifera Ovest). Il traffico sarà deviato con apposita segnaletica verso la vicina rotatoria Marghera.

