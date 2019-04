Blitz antidroga nelle scuole, 15enne trovato con un coltello in tasca

SPINEA - Ancora controlli dei carabinieri nelle scuole:

opo gli apprezzabili risultati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e ai fenomeni dei furti in centro città - spiega la Compagnia di Mestre - abbiamo continuato le attività programmate a livello centrale di prevenzione concentrandoci sul fronte dei controlli tra i più giovani, in particolare nelle scuole superiori presenti nel territorio della Città metropolitana e della terraferma veneziana. I militari dell’Arma di Spinea si sono presentati di sorpresa, ma concordando l’accesso con i rispettivi Dirigenti, ieri mattina con una squadra di cinofili del Nucleo di Torreglia (Pd), in due istituti scolastici di via Pisacane e viale Sanremo, effettuando controlli dai piazzali ed aree verdi circostanti fino alle aule, ove con l’aiuto del “collega” a quattro zampe addestrato alla ricerca di stupefacenti, hanno controllato palmo a palmo androni, aule, bagni, laboratori, spogliatoi e pertinenze della scuola al fine di ricercare tracce di stupefacente

.



I Carabinieri si sono dedicati anche alle ispezioni delle aule dove le lezioni sono state temporaneamente sospese, ma con gli studenti che erano ormai sui banchi. Un ragazzo di 15 anni delI'istituto “Ungaretti” è stato notato per l’eccessivo nervosismo, verosimilmente temeva l’imminente controllo. Difatti nelle tasche dello studente è stato trovato un coltello a serramanico. Per lui è scattata la denuncia penale al Tribunale per i minori per porto abusivo di armi, mentre il coltello è stato posto sotto sequestro.



Analoghi servizi verranno predisposti a sorpresa anche nelle prossime settimane presso altri istituti.

