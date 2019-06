Mamma e figlio vivevano nel terrore perseguitati dall'ex, arrestato

VENEZIA - Arresto nell'ambito del contrasto alla violenza domestica, in base alla nuova normativa a tutela della parte debole in famiglia: i Carabinieri del Comando Compagnia di Mestre hanno eseguito un provvedimento in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di un uomo di 47 anni, residente in città, responsabile di numerosi e quasi ossessivi episodi contro l'ex moglie. L'uomo aveva ridotto l'ex compagna in uno stato di continuo terrore, condito con minacce e persecuzioni. Nonostante fosse già colpito dal divieto di avvicinarsi, non si rassegnava alla fine della relazione coniugale. Dopo una massiccia assunzione di alcolici, si è presentato a casa e ha suonato insistentemente il citofono per farsi aprire, svegliando la ex moglie ed il figlio. La donna ha avuto la prontezza di chiamare il 112, facendo intervenire una pattuglia della Sezione Radiomobile che ha sorpreso l'uomo sotto casa, in piena violazione delle prescrizioni imposte dal giudice.

