Carabinieri in lutto: addio al comandante Biagio D’Angiolillo, aveva 52 anni

MONTEGROTTO - Un grave lutto ha colpito l'Arma dei carabinieri. Nella mattinata di mercoledì 8 giugno è spirato all'ospedale di Schiavonia il luogotenente carica speciale Biagio D'Angiolillo, già comandante per un decennio della stazione di Montegrotto. Avrebbe compiuto 53 anni il prossimo 15 luglio e da quasi due combatteva con coraggio contro una grave malattia che alla fine ha avuto ragione della sua forte fibra. D'Angiolillo, figura molto nota nella città termale per la sua competenza e dedizione, proveniva dalla stazione di San Michele al Tagliamento. Grande appassionato di immersioni, aveva conseguito il brevetto di istruttore subacqueo dopo avere seguito i corsi che vengono tenuti alla Y-40, la piscina più profonda del mondo situata nel complesso dell'hotel Millepini.



«Si era subito innamorato nel mondo delle immersioni lo ricorda commossa un'amica - e ne aveva voluto subito diventare parte con entusiasmo. Era un uomo molto coraggioso che non nascondeva alle persone con le quali aveva un rapporto più stretto la malattia che l'aveva colpito e la battaglia che stava conducendo per vincerla. Traeva una grande forza dalla sua compagna e dalla loro figlia». Militare attento e scrupoloso, dal carattere schietto, si era subito integrato nella realtà di Montegrotto, di cui gli interessavano tutti gli aspetti, non solamente quelli legati ai compiti di istituto: talvolta lo si vedeva seduto in borghese fra il pubblico durante le sedute dei consigli comunali in cui si dibatteva di temi particolarmente importanti per la città termale. Fra i primi a rendergli omaggio, all'ospedale di Schiavonia, il comandante della compagnia dei carabinieri di Abano capitano Carmelo Recupero. La data delle esequie non è ancora stata fissata.

I funerali

Le esequie avranno luogo presso il Duomo di Montegrotto sabato 11 giugno alle 10.30, dalle 8.30 di venerdì 10 sarà allestita la camera ardente presso l'obitorio di Monselice.