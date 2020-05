Capriolo nello scolo Bazzera, i pompieri lo salvano e poi lo lasciano subito libero

FAVARO VENETO (Venezia) - Nel primo pomeriggio di oggi, 24 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di via Altinia a Favaro Veneto per il salvataggio di un capriolo finito nel canale Bazzera.

La squadra intervenuta è riuscita a fare a risalire a riva l'animale, il quale dopo essere stato immobilizzato brevemente e con cautela per verificare se si fosse fatto male o se fosse in buona salute, è stato liberato riprendendo a correre liberamente per i boschi della zona.



