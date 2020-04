In centro storico spunta un capriolo, salvato dalle acque del Lemene

Un capriolo sul Lemene a Portogruaro rischia di annegare. Tra le stranezze di questo inizio di primavera mancava il bellissimo capriolo in centro storico. Ad avvistarlo alcuni residenti nel tratto tra i mulini e il liceo XXV Aprile. In soccorso sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Polizia della Città Metropolitana, con l’assistenza dei servizi veterinari che sono riusciti a catturarlo.Interessati i faunisti di Veneto Agricoltura , l'animale è stato poi liberarlo questa mattina nell’area di ValleVecchia di Caorle., alle porte della Brussa. Peril capriolo tanto spavento e un corno marcato con della vernice. Proprio a ValleVecchia c'è un centro riqualificazione naturalistica di Veneto Agricoltura, che, in un’area di bonifica e dedicata completamente all’agricoltura, ha creato una serie di ambienti umidi e boscati, che ne hanno fatto una delle realtà di avvistamento avifaunistico più importanti del nord Adriatico. L’area di liberazione e una Zona di Protezione Speciale, di ripopolamento e cattura. Qui il capriolo troverà facilmente un ambiente ideale. Intanto il personale di Veneto Agricoltura per i prossimi giorni ha già programmato alcune uscite di avvistamento per monitorarlo. Rimane un giallo su come il povero capriolo sia arrivato in centro storico. © RIPRODUZIONE RISERVATA