MUSILE - Raddoppia il costo del biglietto per attraversare il ponte di barche di Caposile, di proprietà comunale. Chi vorrà utilizzare la scorciatoia per andare a Jesolo lungo via Salsi, evitando le interminabili code sulla Regionale, quest'estate dovrà pagare 2 euro anziché 1 euro com'era negli ultimi anni. Era dal 2014 che il pedaggio non veniva aumentato, ma la scelta, precisa il Comune, è stata dettata da altre ragioni. «Era un impegno che avevamo preso con i residenti di via Salsi, che per scoraggiare l'utilizzo di quella strada si aspettavano un aumento del pedaggio, tanto loro sono tutti esenti dal pagamento» sostiene il sindaco Silvia Susanna.

DISSUASI I PENDOLARI

Forse alcuni pendolari della spiaggia, di fronte al nuovo costo del biglietto, rinunceranno a inoltrarsi lungo la panoramica via Salsi, come vorrebbero i residenti, che d'estate devono fare i conti con un traffico ininterrotto di auto, anche a velocità superiore ai limiti. O forse porterà soltanto a qualche mugugno da parte degli automobilisti, che preferiranno comunque pagare pur di arrivare prima in riva al mare. L'aumento è stato deciso dalla Giunta nell'ambito delle linee-guida del nuovo bando per l'assegnazione della gestione del ponte di barche per il prossimo triennio, che non sarà più a cadenza annuale, come avvenuto dal 2008 a oggi. E per il Comune ci saranno significativi introiti. Prendendo a riferimento l'incasso complessivo della gestione estiva 2022, che era stato di 166mila euro, la base d'asta fissata nel nuovo bando sarà di 66mila euro annui, che corrisponde alla parte destinata l'anno scorso alle casse comunali. Ma con un ticket raddoppiate, le offerte potrebbero essere ben superiori.

L'APPALTO

Il bando sarà rivolto alle cooperative sociali, però potranno partecipare, come già avvenuto lo scorso anno, anche altre ditte, mantenendo la possibilità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La ditta che vincerà l'appalto dovrà occuparsi anche della manutenzione ordinaria dell'area del ponte per tutto l'anno e dovrà inoltre installare un semaforo per regolare il senso unico alternato durante gli orari di riscossione del pedaggio, per ridurre il tempo di sosta dei veicoli in coda. Rimangono inalterati i mesi in cui si dovrà pagare per attraversare il ponte. Il ticket sarà introdotto l'1 aprile e continuerà a essere riscosso fino al 31 ottobre, ma nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre soltanto nei fine settimana (venerdì, sabato, domenica) e nei giorni festivi, mentre nei mesi di giugno, luglio e agosto si pagherà tutti i giorni. Sono esclusi dal pagamento i pedoni, i ciclomotori, i veicoli dei residenti e dei loro familiari, oltre ai lavoratori che operano nella località dei Salsi.