VENEZIA - Tornano i fuochi di Capodanno, sospesi per alcune passate edizioni, a illuminare il Bacino di San Marco e l'inizio del nuovo anno in Laguna. Una notizia certo scoppiettante, che se da un lato attrarrà un pubblico che si prevede numeroso per la sera di San Silvestro, dall'altro ne vuole limitare i rischi in termini di sicurezza, organizzazione dell'evento e decoro cittadino.

Capodanno a Venezia, divieti



Sono infatti tre le ordinanze della Polizia locale che orchestreranno quella sera il flusso, pedonale e non, tra il tardo pomeriggio di sabato 31 e la mattina presto della domenica successiva. Le regole riguarderanno la circolazione stradale tra Piazzale Roma e le strade adiacenti, disciplinando la viabilità in centro storico in vista dell'atteso spettacolo pirotecnico, e di tutela della sicurezza urbana e incolumità pubblica.

Dove vedere i fuochi

Allo scoccare della mezzanotte, infatti, fuochi d'artificio e giochi di luce sull'acqua ubicati al largo dell'Arsenale e di Sant'Elena apriranno le porte al 2023 per chi ne godrà l'arrivo dalle rive di Venezia. I punti da cui i fuochi in cielo saranno più visibili sono nelle vicinanze della fermata Actv Arsenale, dunque tra Riva degli Schiavoni e Riva dei Sette Martiri fino a Sant'Elena. Meno, invece, da Piazza e Piazzetta San Marco, da cui comunque, a partire dalle 23,30 di sabato, il rimbombo di singoli artifici ricorderà al pubblico, cui peraltro non è richiesta prenotazione, di posizionarsi nei settori Arsenale, Ca' di Dio, Cornoldi, Pietà, Monumento e Ponte della Paglia.



Piazzetta Est e Ovest di San Marco

Restano utilizzabili fino al raggiungimento della massima capienza raggiunta nelle altre zone allestite, supervisionate da steward. Il più chiacchierato, specie da chi gestisce attività quali bar e ristoranti, è il provvedimento urgente firmato per la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica.



Vietate bevande da asporto

Il documento prevede che dalle 19 del 31 dicembre alle 6 del primo di gennaio sia fatto divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi che si trovano nel territorio comunale di vendere bevande da asporto, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate.



Il divieto si estende anche alla somministrazione nei plateatici esterni di bevande, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro. È poi vietato alle persone di assumere, nella pubblica via, bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, mentre nelle aree interessate dagli spettacoli, non è possibile utilizzare, trasportare o detenere spray a base di Oleoresin capsicum, comunemente noto come spray al peperoncino, o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti e qualsiasi oggetto atto a offendere.



Circolazione stradale



Altro nodo è infine quello della circolazione stradale in ingresso a Venezia e in uscita. Insegnano, su questo frangente, le scomodità già sperimentate nelle precedenti edizioni del Capodanno veneziano quanto a fluidità del traffico e soste irregolari di veicoli a Piazzale Roma e dintorni. La Polizia Locale ha dunque ovviato al possibile intralcio alla circolazione dei mezzi di emergenza e di quelli di trasporto pubblico di linea, con la possibilità, dalle 19 del 31 alle 5 della mattina successiva, fino a cessate esigenze, di vietare il transito o l'accesso per tutte le categorie di veicoli a Venezia, Rampa Santa Chiara e Piazzale Roma, con deroga per specifici casi. Nella stessa fascia oraria potrà inoltre essere attivata la deviazione obbligatoria dei veicoli privati dal Ponte della Libertà al Tronchetto. Dalle 20 di sabato infine, sensi unici, obblighi e divieti temporanei potranno dirottare il traffico pedonale.



Plateatici, possibile riduzione

Con lo stesso criterio, potranno essere prese in considerazione anche sospensioni o riduzioni delle occupazioni di suolo pubblico da parte dei locali.