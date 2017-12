Capodanno a Venezia: fuochi all'Arsenale e transenne

di Giorgia Pradolin

VENEZIA -lungo tutta la, sensi unici pedonali e sanzioni per chi non li rispetta. Varchi e controlli a borse e zainetti, 80 steward e 40 operatori caccia bottiglie nell'area marciana.Sempre più lontani i tempi in cui la notte di San Silvestro i veneziani si ritrovavano in Piazza San Marco al termine dei cenoni per guardare i fuochi d'artificio, assieme ai turisti. C'era la musica e molto era lasciato al caso, al buon senso. Oggi non è più possibile, tra le decine di migliaia di persone che scelgono Venezia come meta per la notte di San Silvestro e con l'allerta antiterrorismo, nulla può essere dato in pasto all'improvvisazione. Ecco perché la sera del 31 dicembre si vedranno schierati agenti e militari in centro storico, in divisa e in borghese, le squadre speciali, e un centinaio di vigili solo su San Marco. Oggi in Questura si farà il punto sul dispiegamento delle forze in campo e sui varchi presidiati in Piazza e in Riva degli Schiavoni...