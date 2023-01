MESTRE - In diecimila in piazza Ferretto per festeggiare l'arrivo del 2023. Successo per la festa in piazza a Mestre con l'animazione di Virgin Radio. Dal palco montato nel cuore cittadino - illuminato a festa, tra luminarie, sculture di luce e il grande abete - Dj Ringo, Dj Toky e Dj Alteria hanno scandito la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo a suon di musica rock.

A partire dalle 22, con la conduzione di Dj Ringo, il palco di Piazza Ferretto è stato animato da Timothy Rock Cavicchini, già protagonista del programma televisivo The Voice, che ha proposto un divertente live coinvolgendo in stile talent il pubblico presente. È arrivato poi il turno di Alteria, una delle show woman punta di diamante di Virgin Radio, che ha da poco terminato un tour mondiale con Ian Paice dei Deep Purple.

Piazza Ferretto "ha ballato" per oltre quattro ore sulle note delle band icone del rock: tra i pezzi suonati quelli dei Queen, Blink-182, AC/DC, Ramones, Prodigy, Rammstein, Fatboy Slim, Underworld, System of a Down, Rage against the Machine, Depeche Mode e Linkin Park.

Il Servizio di Protezione civile del Comune di Venezia è stato operativo a partire dalle ore 21.30 a fine evento, con una squadra composta da 5 volontari e un funzionario.