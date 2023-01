Venezia. Boom di turisti per Capodanno, ma da dove vengono? La mappa con le provenienze regione per regione

VENEZIA - ​Boom di turisti per il Capodanno a Venezia, ma da dove vengono? La mappa con le provenienze regione per regione. Il comune ha snocciolato i dati del primo San Silvestro post pandemia e si tratta di numeri importanti: oltre 70mila persone hanno assistito allo spettacolo dei fuochi in bacino San Marco, distribuite tra rive e terrazze panoramiche.

Ma si tratta di visitatori mordi e fuggi o di turisti in vacanza nella città lagunare? Il Comune ha pubblicato i dati suddivisi per nazione. Presenti sull'isola i rappresentanti di 127 paesi: 45mila stranieri con in testa la Germania 13,8%. Seguono Francia 11,4, Stati Uniti d'America 10,9, Gran Bretagna 10,3, Spagna 8,8, Svizzera 6,8, Polonia 4,7, Austria 3,7%. Presenti anche vacanzieri dalle Antille Olandesi, la Birmania e la Martinica.

Ma non solo turisti stranieri. Diecimila visitatori sono arrivati dal Veneto e 17mila da altre regioni. La mappa pubblicata indica le provenienze "italiane" con Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna in testa. Visitatori anche da Roma.