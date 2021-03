Capelonghe, tutti i nomi della meraviglia che una volta si pescava in spiaggia

La storia e le leggende di uno dei più amati e golosi molluschi, oggi pressoché scomparso nell'alto Adriatico e che un tempo pullulava perfino nei bagnasciuga. Oggi arrivano dalla Puglia e dalla costa atlantica della Francia. La ricetta dell'Osteria Rioba di Venezia.

Un piccolo quiz: cos'è un gregallu? E un manicaio, oppure un manego de cutelo? Semplice, sono alcune denominazioni regionali rispettivamente sarda, toscana e ligure delle nostre popolarissime capelonghe, in Italiano cannolicchi. Fino ad un paio di decenni fa era facile vederle sulle nostre spiagge, a poca profondità occhieggiare con i loro due sifoni, pronte a fuggire al minimo movimento. Oggi sono pressoché scomparse, vittime dei cambiamenti climatici e, soprattutto della pesca massiva praticata con le cosiddette turbosoffianti che hanno distrutto, - e continuano a distruggere i fondali marini sabbiosi presso le coste.

Ad essere precisi, quella che si pescava soprattutto a pochi metri dalla battigia, o con la maschera e le pinne poco più al largo, era la capalonga marina (Ensis minor), la qualità più pregiata, presente, peraltro, anche all'interno della laguna dove conviveva con la Solen vagina, volgarmente tabachina. Si tratta di una varietà meno pregiata, ancor oggi abbastanza diffusa, che preferisce i fondali fangosi, di colore più scuro, di odore e sapore meno gradevoli, seppur commestibile, ma molto usata come esca. Quelle che oggi si trovano in pescheria provengono quasi esclusivamente da Manfredonia e dalla costa atlantica della Francia.

Un tempo le capelonghe erano così fitte lungo le spiagge che si dice che nella Venezia del tardo Medioevo fossero considerate una difesa contro l'erosione del litorale che contribuivano a consolidare (non esistevano i Murazzi). Addirittura, si racconta che la pesca fosse rigidamente controllata e che i bracconieri venissero severamente puniti con il taglio delle due dita pollice e medio utilizzate per la pesca.



LE TECNICHE

A prescindere dai metodi industriali, le tecniche di raccolta delle capelonghe sono due. La prima prevede che, individuati sul fondo i due piccoli sifoni, si introduca lateralmente un dito nella sabbia bloccando la cappa e la si afferri poi estraendola delicatamente. Non è semplicissimo, perché la capa longa, è sensibilissima e velocissima a fuggire, scomparendo sul fondo. Pescata così, si chiama appunto, capa da deo. È la tecnica più preziosa perché preserva perfettamente il mollusco all'interno delle valve. L'alternativa è l'utilizzo di un lungo ferro sottile con una sorta di piccolo arpione all'estremità con cui, anche dalla barca, si infilza la capalonga estraendola dal fondo. In questo modo, però si rischia di danneggiare il mollusco e di far entrare della sabbia. Ecco perché la capa da fero era considerata meno pregiata ed al mercato era venduta a prezzo inferiore.

Fino agli anni '60 queste tecniche artigianali venivano ancora utilizzate a fini commerciali. Allora i pescatori, terminato il loro lavoro nel tardo pomeriggio, venivano in città per vendere il loro pescato. Era ormai buio il periodo è quello delle basse maree, tra dicembre e febbraio e per illuminare il loro cesto (corbàto) pieno di capelonghe, accanto al cartello del prezzo collocavano un moccolo di candela acceso in un bicchiere. Immagini tradizionali oggi ovviamente scomparse, assieme alle capelonghe delle nostre spiagge.

Le capelonghe, naturalmente, sono buonissime semplicemente saltate o alla griglia. Tomaso dell'Ostaria Da Rioba, in Fondamenta della Misericordia a Venezia, propone, invece, le linguine con capelonghe, ceci e coriandolo.



LA RICETTA

Ingredienti per 4 persone: 360 gr di linguine, 500 gr di capelonghe , 250 gr di ceci secchi, 1 mazzetto di coriandolo, olio Evo, pepe, sale q.b.



IL PROCEDIMENTO

Ammollare per una notte i ceci, il giorno seguente sciacquarli e cuocerli per 45 minuti in acqua bollente poco salata. Una volta cotti, con una metà andrà fatta una crema, frullando con olio, sale e pepe, mentre l'altra metà sarà tenuta da parte. Saltare poi le capelonghe pulite in una padella con olio caldo e aglio. Nel frattempo tritare finemente il coriandolo, che sarà aggiunto alla fine. Unire i ceci e la crema nella padella insieme alle capelonghe. Una volta amalgamato, scolare le linguine e finire la cottura facendole saltare in padella con il loro sugo e il coriandolo.

(a cura dell'Associazione Ristoranti della Buona Accoglienza di Venezia)

