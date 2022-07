MESTRE - Anche i lavoratori di Triveneto Sicurezza domenica prossima, 17 luglio, si fermeranno per quattro ore, dalle 14 alle 18, aderendo allo sciopero nazionale proclamato da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per protestare contro il mancato rinnovo del Contratto nazionale di lavoro degli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza negli aeroporti scaduto da 7 anni. Sciopero che si aggiunge a quello dei controllori di volo Enav e del personale delle compagnie Ryanair, EasyJet e Volotea per cui si preannuncia una giornata campale per chi vuol viaggiare.

Caos voli, domenica 17 luglio sciopero dei lavoratori della sicurezza

Dopo una prima giornata di sciopero lo scorso 2 maggio, con manifestazione a Roma, ora dunque i Sindacati della sicurezza alzano il livello dello scontro proclamando il nuovo sciopero in una delle giornate più calde, dal punto di vista del traffico e del numero dei passeggeri, dell'intera stagione estiva 2022. Una protesta che provocherà nuovi pesanti disagi che si aggiungeranno a quelli che già ci sono a causa della carenza generalizzata di personale tra piloti, steward e hostess, e addetti di terra negli handler (che garantiscono i servizi per compagnie e passeggeri, quali servizi in pista, carico e scarico bagagli, trasporto viaggiatori con i bus dal terminal agli aerei, check-in, lost and found e via di seguito) e, appunto, nella sicurezza che si occupa del controllo di persone e bagagli ai varchi. Ritardi, cancellazione di voli, smarrimento dei bagagli, code, sono all'ordine del giorno e lo sciopero domenica pomeriggio peggiorerà la situazione. Gli stessi sindacalisti veneziani (Renato Giacchi della Filcams-Cgil, Diego Marcomini della Fisascat-Cisl e Alessandro Visentin della Uiltucs) affermano che al forte aumento dei voli per turismo, al Marco Polo di Tessera si aggiunge una «carenza di organico cronica che si trascina da mesi e per la quale non è stato fatto quasi nulla se non tentare con grande ritardo di assumere personale».

Per i tre segretari gli addetti della sicurezza nell'aeroporto di Venezia, dipendenti di Triveneto Sicurezza, sono doppiamente penalizzati «sia per il mancato rinnovo del Contratto nazionale sia per il pesante carico di lavoro (7 giorni su 7, giorno e notte) che sta portando gli addetti allo stremo delle forze tanto da registrare ancora nuove dimissioni, un vero e proprio esodo da questo settore verso altri impieghi pure a causa delle retribuzioni ormai totalmente inadeguate anche rispetto alle professionalità che la vigilanza esprime da sempre. Si tratta di operatori e operatrici che quotidianamente garantiscono la sicurezza, anche durante l'intera fase dell'emergenza sanitaria, facendosi carico di compiti impropri in nome dell'interesse generale e già dimenticati da tutti comprese le istituzioni».