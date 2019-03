Malore improvviso, muore a 57 anni sul peschereccio al largo di Caorle

CAORLE - Un malore è stato fatale per un 57enne membro di un equipaggio di un peschereccio al largo di Caorle (Venezia). La segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Venezia ed è scattato l'allarme mentre un'altro membro dell'equipaggio prestava i primi soccorsi seguendo anche le indicazioni fornite via telefono dai sanitari del Suem 118. Il personale del 9/o Centro di Soccorso Marittimo del Veneto, ha inviato la motovedetta di soccorso CP833 del Comando Guardia Costiera di Venezia e il battello pneumatico di soccorso GCA03 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, entrambi con a bordo personale sanitario del 118 appositamente imbarcato per interventi di emergenza medica. Nel frattempo veniva anche dirottato sul punto in cui si trovava il peschereccio - a circa tre miglia dalla costa - un'altra unità da pesca, l'Obbedisco, che navigava nelle vicinanze. I sanitari giunti sul posto dopo vari tentativi di rianimazione cardiopolmonare hanno constatato il decesso dell'uomo, comandante del motopesca Eleonora.

