Cadavere nel Livenza, è Doriano il 71enne scomparso da sabato scorso

CAORLE - È stato trovato morto a Porto Falconera Doriano Tomaselli, il settantunenne di La Salute di Livenza, di cui non si avevano più notizie da sabato scorso. A denunciarne la scomparsa erano stati i figli preoccupati per l'inusuale mancanza di notizie del papà. Dopo averlo cercato al telefono e non ricevendo risposta, i figli sono arrivati a La Salute, dove il 71enne viveva da solo, per sincerarsi delle sue condizioni. Qui però del genitore non c'era traccia. Oggi, il tragico epilogo.

Il cadavere nel Livenza