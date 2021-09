Caorle la terza spiaggia più cliccata d'Italia su Google, sul podio dietro a Rimini e Riccione

CAORLE (Venezia) - Se l'Italia è il paese più cliccato da chi va in vacanza nello scenario europeo - con Roma, Venezia, Napoli, Firenze come città d'arte e cultura più ricercate - nella classifica stilata oggi da Google la veneziana Caorle è sul podio e segue, tra i lidi italiani, soltanto Riccione e Rimini. E si classifica come prima spiaggia del Veneto oltre che all'ottavo posto assoluto tra le 10 mete più desiderate e cliccate dagli utenti sul noto motore di ricerca statunitense.

Ne dà notizia il Comune di Caorle. Nella stessa classifica Caorle precede infatti i vicini lidi di Jesolo e Lignano Sabbiadoro (Udine), comunque presenti al nono e decimo posto. Il luglio 2021 ha fatto registrare a Caorle 1.192.311 presenze, un dato significativo e molto vicino a quello registrato nell'anno d'oro pre-Covid, il 2019, con 1.320.824 presenze.