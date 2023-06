CAORLE - ScoglieraViva, il simposio internazionale di scultura all'aperto, torna dal 20 giugno al 1. luglio con tre artisti pronti a trasformare i grossi massi di trachite euganea in opere d'arte. Edizione numero 21 per ScoglieraViva, l'evento promosso dall'Amministrazione comunale che quest'anno vedrà come protagonisti tre scultori selezionati dall'associazione culturale MoCA, che dal 2006 si occupa di arte contemporanea. Con questa edizione ScoglieraViva ritorna a essere una manifestazione su invito: gli artisti vengono infatti selezionati tramite attività di scouting a livello internazionale con una presenza fissa di un artista italiano. Per il 2023 l'Italia sarà rappresentata da una donna sotto i 30 anni, Desirèe Pucci di Pietrasanta (Lu) classe 1994, artista di rara raffinatezza, determinata a esprimere grazia ed eleganza nelle sue opere che prendono vita dai blocchi di marmo. Completano la rosa Rob Good di origini inglesi, che da qualche anno vive e lavora in Italia e dalla Svizzera, l'artista Reto Steiner che usa un vocabolario visivo che affronta diverse questioni sociali, politiche e ambientali.

PALCOSCENICO

Lo stupendo palcoscenico della manifestazione è la lunga e antica scogliera che divide il pittoresco centro storico di Caorle dal mare, a formare una delle più belle passeggiate sull'Alto Adriatico.

Tra nuvole di polvere sollevate dai martelli pneumatici a scavare la parte più grossa dei massi e il lavoro di rifinitura realizzato con vari tipi di scalpelli, turisti e residenti potranno osservare per dieci giorni il lavoro dei tre scultori le cui opere andranno ad aggiungersi alle 132 già realizzate nel corso degli anni e ora consultabili anche online nel catalogo digitale multilingue catalogue.scoglieraviva.com.

ScoglieraViva nasce nel 1993 da un'idea dello scultore locale Sergio Longo, e ha visto la partecipazione di scultori provenienti da Corea, Argentina, Giappone, Israele, oltre a molti scultori italiani. Oggi questa galleria d'arte in riva al mare, unica nel suo genere al mondo, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi dell'antico borgo marinaro ed è attrazione per migliaia di turisti e patrimonio per tutti i cittadini. Cerimonia di inaugurazione sabato 1. luglio, alle 21, in Piazza Vescovado. Saranno presenti gli artisti e le istituzioni e verranno raccontate le fasi di creazione delle opere attraverso parole e immagini. A conclusione della serata la performance del duo francese TakT che si esibiranno in "Scientific Emotions". «È uno degli appuntamenti più amati e che più caratterizzano la proposta culturale della città. ScoglieraViva - commenta il sindaco Marco Sarto è un vero e proprio museo a cielo aperto che tutto il mondo ci invidia che, ogni due anni, viene impreziosita con nuovi capolavori».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 43 di 48