Sul lungomare con una pistola finta nella cintola: arrestato un 45enne

CAORLE- Discute animatamente sulla spiaggia di Caorle, mostrando di avere una pistola alla cintola, ma i Carabinieri gliela sfilano e lo arrestano per resistenza.



L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando una pattuglia dei militari, transitando sul Lungomare Trieste nei pressi di un locale, ha notato l'uomo, 45 anni, che stava discutendo animatamente con alcune persone e hanno notato che aveva infilata nei pantaloni una pistola, parzialmente nascosta dalla maglia, decidendo di intervenire. Prima che potesse vederli, senza dargli il tempo di tentare una reazione, i carabinieri gli hanno sfilato l'arma dai pantaloni. Accompagnato in caserma, l'uomo ha inveito e opposto resistenza ai militari, che lo hanno arrestato e condotto in carcere a Pordenone. È stato quindi appurato che la pistola altro non era che una copia giocattolo di un'arma semiautomatica, priva del previsto tappo rosso e dunque idonea a trarre in inganno sulla sua capacità offensiva.

