Sbanda con l'auto e vola nel fossato alla Brussa: incastrato nell'abitacolo

CAORLE - Esce di strada con l'auto sulla strada che porta al mare e rimane incastrato. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Portogruaro per liberare l'automobilista che è volato sul fosso lungo la strada metropolitana 70, alla Brussa di Caorle.



È accaduto verso le 11.30 in prossimità della chiesa, alle porte della località naturalistica di Caorle. Il conducente dell'auto ha perso il controllo dell'auto, finendo a bordo strada e quindi nel fosso. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 con i vigili del fuoco e la Polizia locale di Caorle. Il conducente è sempre rimasto cosciente ed è stato liberato per essere trasferito in Pronto soccorso a Portogruaro.