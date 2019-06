Sasso si stacca dal cavalcavia e piomba sul tettuccio della Jaguar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAORLE - Sasso si stacca dal cavalcavia e si abbatte su un'auto in transito: il fatto è accaduto il 9 maggio sulla A13, presso Ferrara. Un 55enne veneziano di Carole è rimasto miracolosamente illeso. Ingenti i danni alla vettura.Stava tranquillamente percorrendo l’Autostrada A13 in direzione Padova con la sua, alle quattro e mezza del pomeriggio, quando all’improvviso, in corrispondenza delnel comune di Ferrara, ha sentito un. Era un masso che, distaccatosi dall’infrastruttura: è stata una fortuna che non abbia ceduto del tutto e che il grosso sasso non sia piovuto all’interno dell’abitacolo, perché le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.Il conducente è riuscito a mantenere il controllo della macchina e ad accostare in corsia d’emergenza: resosi conto dell’accaduto, e dei rischi che potevano correre anche altri utenti dell’autostrada, ha subito allertato la Polizia Stradale e, per motivi di sicurezza, ha raggiunto la più vicina area di servizio, quella di Po Est, dove ha atteso l’arrivo degli agenti, che poi ha accompagnato nel sopralluogo.L’automobilista, a parte il grande spavento, non ha riportato lesioni fisiche, ma la sua vettura ha subito danni evidenti e ingenti, come attestato dal preventivo della carrozzeria a cui si è rivolto per le riparazioni. E, per essere risarcito, si è quindi rivolto, attraverso il consulente personale Riccardo Vizzi, a Studio 3A-Valore S.p.A., che ha segnalato il sinistro per la sua apertura e richiesto, appunto, i danni adAutostrade per l’Italia, la concessionaria, tra gli altri, del tratto autostradale Padova-Bologna.Il rapporto (acquisito in questi giorni) redatto dalla pattuglia della Polstrada di Altedo intervenuta nella circostanza, conferma le dichiarazioni dell’automobilista. A comprovare il distacco del masso, oltre alle foto della Jaguar, vi sono anche una parte del sasso e gli altri piccoli detriti rinvenuti dagli agentinell’immediatezza del fatto sotto ilNel rapporto si evidenzia altresì come, sulla base di una verifica effettuata dagli stessi agenti e dal personale della società autostrade, il grosso sasso “apparteneva al cavalcavia 39 in questione”, sotto il quale sono